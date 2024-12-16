Дайджест дня: микроавтобус Mercedes, 20 тысяч Солярисов и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер будущего электрического микроавтобуса, который должен прийти на смену моделям EQV и eVito.