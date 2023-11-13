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Британцы потребовали извинений перед Россией и Путиным. Читателей Daily Mail разозлила новость об участии Украины в подрыве Nord Stream

Британцы потребовали извинений перед Россией и Путиным. Читателей Daily Mail разозлила новость об участии Украины в подрыве Nord Stream

США обвиняют Украину в диверсии на "Северных потоках". Зачем им это нужно. Washington Post в очередной раз сливает хохлов, называя некоего полковника Романа Червинского "координатором" атаки на "Северные потоки".

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
&quot;В цивилизованном обществе принято извиняться за ошибки&quot;... Но ведь тут ни того ни другого: ни цивилизованного общества, ни ошибки. Тут явное очковтирательство, вранье, маразм... Вывод для Урсулы или Боррюсика? или чтоб прикрыть задницу Бидону??? Верить можно если только поименно выдадут списки лиц из ЦРУ, МИ6, (БНД) Германии, Agencja Wywiadu, AW Польши, Норвегии, Дании. А вот хохлы тут ни каким боком не причастны (они в это время горилку потребляли и сало хранцузское ели). А тут вдруг Washington Post и Daily Mail стрелочника из этой пьяной компании решили сделать.
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1 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Ладно допустим Россия &quot;проглотила эту горькую пилюлю&quot;, но тут же возникает вопрос вопрос, кто будет оплачивать восстановление СП 1,2? Как бы ваши подопечные взорвали, хозяева должны полностью оплатить восстановление СП, только и всего! А иначе зачем вообще наводить тень на плетень? США сказали А, теперь пусть говорят и Б! Ну если конечно хотят, что бы с ними вообще кто то хотел иметь дела. Сами обосались, сами за собой и убирайте!
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58 мин.
ВР
Владимир Романов
Интересная ассоциация с фамилией главкома страны У - Залужный. Не засланный ли пиндосовский казачок? 😉
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4 мин.

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