Британцы потребовали извинений перед Россией и Путиным. Читателей Daily Mail разозлила новость об участии Украины в подрыве Nord Stream

Сергей Кочегаров "В цивилизованном обществе принято извиняться за ошибки"... Но ведь тут ни того ни другого: ни цивилизованного общества, ни ошибки. Тут явное очковтирательство, вранье, маразм... Вывод для Урсулы или Боррюсика? или чтоб прикрыть задницу Бидону??? Верить можно если только поименно выдадут списки лиц из ЦРУ, МИ6, (БНД) Германии, Agencja Wywiadu, AW Польши, Норвегии, Дании. А вот хохлы тут ни каким боком не причастны (они в это время горилку потребляли и сало хранцузское ели). А тут вдруг Washington Post и Daily Mail стрелочника из этой пьяной компании решили сделать.

ИМ Ильдус Мамлеев Ладно допустим Россия "проглотила эту горькую пилюлю", но тут же возникает вопрос вопрос, кто будет оплачивать восстановление СП 1,2? Как бы ваши подопечные взорвали, хозяева должны полностью оплатить восстановление СП, только и всего! А иначе зачем вообще наводить тень на плетень? США сказали А, теперь пусть говорят и Б! Ну если конечно хотят, что бы с ними вообще кто то хотел иметь дела. Сами обосались, сами за собой и убирайте!