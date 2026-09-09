В Забайкалье 20 тысяч человек состоят на учёте у нарколога

В Забайкальском крае зарегистрировано свыше 20 тысяч человек с наркологическими диагнозами. Такие сведения привёл главный врач краевого наркологического диспансера Олег Дубинин, выступивший на одной из дискуссионных площадок форума «Моя земля — моя семья».