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Царьград

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В Забайкалье 20 тысяч человек состоят на учёте у нарколога

В Забайкалье 20 тысяч человек состоят на учёте у нарколога

В Забайкальском крае зарегистрировано свыше 20 тысяч человек с наркологическими диагнозами. Такие сведения привёл главный врач краевого наркологического диспансера Олег Дубинин, выступивший на одной из дискуссионных площадок форума «Моя земля — моя семья».

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