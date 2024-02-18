У Львов новые карьерные возможности, а у Дев начало романа: гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака Елена Галицкая По мнению известного астролога Анжелы Перл, в понедельник, 19 февраля 2024 года, не стоит стремиться угодить всем – это может привести к неожиданным и нежелательным последствиям.