Невероятная мощь в 3-литровом корпусе. Стартовали продажи Asus ROG NUC mini 2025 с Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ ОЗУ и GeForce RTX 5080 Laptop

Один из самых мощных мини-ПК 2025 года — Asus ROG NUC mini 2025 — поступил в продажу. В конфигурации с Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ ОЗУ, SSD объемом 2 ТБ и GeForce RTX 5080 Laptop устройство предлагается в Китае за 25 тыс.