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47-летняя солистка группы «Винтаж» показала фигуру в бикини

47-летняя солистка группы «Винтаж» показала фигуру в бикини

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева показа фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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