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Пике о травме Гави: «Дерьмово. Он может думать о Евро или Олимпиаде, но пусть не спешит – если он выбыл на 10 месяцев, так тому и быть, надо восстановиться»

Пике о травме Гави: «Дерьмово. Он может думать о Евро или Олимпиаде, но пусть не спешит – если он выбыл на 10 месяцев, так тому и быть, надо восстановиться»

Напомним, 19-летний хавбек «Барселоны» получил серьезную травму в матче квалификации Евро-2024 – у Гави выявлен разрыв крестообразной связки и повреждение мениска.

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