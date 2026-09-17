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Разъехались на следующее утро после свадьбы: как Иван Колесников сберег брак длиною в 20 лет

Разъехались на следующее утро после свадьбы: как Иван Колесников сберег брак длиною в 20 лет

Актер Иван Колесников, широкую известность которому принесла роль в блокбастере «Движение вверх», уже больше двадцати лет живет в браке с Линой Раманаускайте.

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