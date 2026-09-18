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Небензя: спонсоры Киева устали от темы Украины, но вынуждены держать её на плаву

Небензя: спонсоры Киева устали от темы Украины, но вынуждены держать её на плаву

Западные спонсоры Киева явно устали от украинской темы, но вынуждены ритуально поддерживать её на плаву, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

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