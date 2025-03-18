Заявки на участие в проекте «Батырлар. Герои Татарстана» подали 1249 бойцов СВО

Заявки на участие в проекте «Батырлар. Герои Татарстана» подали 1249 участников спецоперации. Кандидатов, прошедших отбор, ждет обучение по специальной образовательной программе профессиональной переподготовки в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета.
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