В Томской области полицейские провели для школьников онлайн-лекции по Правилам дорожной безопасности

Необычная форма дистанционного обучения и общение с сотрудниками полиции вызывает у учащихся неподдельный интерес, ведь каждый может задать вопрос сотруднику органов внутренних дел, или обменяться со сверстниками своим мнением по тематике дорожной безопасности.
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