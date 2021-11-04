В Томской области полицейские провели для школьников онлайн-лекции по Правилам дорожной безопасности

Необычная форма дистанционного обучения и общение с сотрудниками полиции вызывает у учащихся неподдельный интерес, ведь каждый может задать вопрос сотруднику органов внутренних дел, или обменяться со сверстниками своим мнением по тематике дорожной безопасности.