ФСТЭК подтвердила информационную безопасность квантовой сети РЖД

Магистральная квантовая сеть Российских железных дорог получила официальную аттестацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), которая подтверждает соответствие системы требованиям информационной безопасности второго класса защищённости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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