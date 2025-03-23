Schmidtocean: в Антарктике обнаружили гигантских морских пауков и осьминогов

Международная группа ученых под руководством специалистов Института океана имени Шмидта первой изучила морское дно, обнажившееся после откола гигантского айсберга A-84 от шельфового ледника Георга VI в Антарктиде.
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