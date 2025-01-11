Спецназ "Ахмат" захватил укрепление ВСУ в районе Часова Яра: кадры от Кадырова

Рамзан Кадыров показал кадры захвата блиндажа ВСУ спецназом "Ахмат" у Часова Яра. Глава Чечни сообщил, что перед штурмом бойцы предложили противнику сдаться, но отказ усилил решимость бойцов, и укрепление было уничтожено вместе с его обитателями.