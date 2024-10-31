Иван Охлобыстин: Ныне жизнь до такой степени перенасыщена событиями, что попытка осмыслить всё происходящее не приведёт ни к чему кроме нервных болезней

Ныне жизнь до такой степени перенасыщена событиями, что попытка осмыслить всё происходящее не приведёт ни к чему кроме нервных болезней.
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