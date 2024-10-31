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Иван Охлобыстин: Ныне жизнь до такой степени перенасыщена событиями, что попытка осмыслить всё происходящее не приведёт ни к чему кроме нервных болезней

Иван Охлобыстин: Ныне жизнь до такой степени перенасыщена событиями, что попытка осмыслить всё происходящее не приведёт ни к чему кроме нервных болезней

Ныне жизнь до такой степени перенасыщена событиями, что попытка осмыслить всё происходящее не приведёт ни к чему кроме нервных болезней.

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Комментарии
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vb
vladibelov belov
Уважаю ‘
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8 час.
Андрей
Второе место американцы себе сами присвоили...  А ведь за последние 70 лет, развязав десятки войн,  ни одной не выиграли...
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6 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Пиндосы на втором месте? Да бросьте вы! Эти их вооруженные силы - сплошной кардебалет, право слово!.. Шоу, одним словом... Если туалетную бумагу в окопы не завезут - всё, война проиграна!... Какие они, нах, вояки... чучЕлки, право слово...
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6 час.

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