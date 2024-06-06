Gunman Captured After Attack, Lengthy Shootout At US Embassy In Beirut The American Embassy in the Lebanese capital of Beirut has come under attack Wednesday, and a gunman has been shot by Lebanese security forces after the armed man fired at the embassy.
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