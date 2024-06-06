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Zero Hedge

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Gunman Captured After Attack, Lengthy Shootout At US Embassy In Beirut

Gunman Captured After Attack, Lengthy Shootout At US Embassy In Beirut

Gunman Captured After Attack, Lengthy Shootout At US Embassy In Beirut The American Embassy in the Lebanese capital of Beirut has come under attack Wednesday, and a gunman has been shot by Lebanese security forces after the armed man fired at the embassy.

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