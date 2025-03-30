На Сахалине начали проверку после сообщения о падении наледи на ребёнка

Прокуратура Сахалинской области начала проверку публикации в СМИ о том, что в Южно-Сахалинске ребёнок получил серьёзные травмы в результате падения на него ледяной глыбы с крыши многоэтажного дома, следует из заявления на сайте ведомства.
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