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Регион 29

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В Вилегодском округе появится современный пчеловодческий комплекс с центром агротуризма

Инвестиционный проект ООО «Пчелка» на 15 млн рублей рассчитан до 2030 года и предполагает создание турбазы в деревне Дьяконово Инвестиционный проект ООО «Пчелка» на 15 млн рублей рассчитан до 2030 года и предполагает создание турбазы в деревне ДьяконовоИнициатива, которую представила глава округа Оксана Аникиева на совещании с зампредом правительства Дмитрием Рожиным, включает строительство зимовника, котельной, апидомика, музея и посадку садов.

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