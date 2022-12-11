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Россия лишилась иллюзий — и это к лучшему

Россия лишилась иллюзий — и это к лучшему

© РИА Новости / Владимир Астапкович Покровский собор и Спасская башня Кремля  Когда циники всех мастей с широко открытыми глазами делают вид, будто не в курсе, "что, кого и зачем Россия защищает и какими принципами руководствуется", когда те же циники не менее щедро распахивают рот, чтобы в очередной раз обвинить нашу страну в "вероломстве и неумении жить в открытом мире идей европейских прав и свобод", самое время напомнить разнообразным витиям, что обман, подрыв доверия, да и просто прямое предательство как слова сказанного, так и слова, написанного на бумаге, — не относятся к российским средствам и методам ведения международной политики.

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