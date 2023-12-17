Новая графа может появиться в платежках россиян за ЖКХ

Как сообщает агентство “Прайм”, заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова рассказала журналистам о том, какие изменения могут ожидать россиян в платежках за ЖКХ .
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