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Венесуэльские дети прочитали Чернышенко стихотворение из «Брата 2»

Венесуэльские дети прочитали Чернышенко стихотворение из «Брата 2»

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время визита в Венесуэлу посетил Центр открытого образования и изучения русского языка, где студенты прочитали ему стихотворение Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья.

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