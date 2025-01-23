Какой церковный праздник отмечают православные 24 января 2025 года и что нельзя делать в этот день Алёна Юрьева С помощью церковного календаря можно узнать, какой христианский праздник будет отмечать православное население России 24 января 2025 года.
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