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Пронедра

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Необходимы нейтральные переговорщики: Запад призвали отправить в Россию таких специалистов

Необходимы нейтральные переговорщики: Запад призвали отправить в Россию таких специалистов

Необходимы нейтральные переговорщики: Запад призвали отправить в Россию таких специалистов Евгения КомароваЗападные источники продолжают игнорировать факт того, что Украина уже находится в глубоком кризисе в своем противостоянии с Россией.

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