Выручка Innostage в 2024 году превысила 18 млрд рублей

Российский провайдер сервисов в области цифровой устойчивости Innostage подвел итоги деятельности в 2024 году на отчетной коллегии Министерства цифровизации Татарстана под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова.
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