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В Киеве рассказали об отношении к требованиям о внеблоковом статусе страны

В Киеве рассказали об отношении к требованиям о внеблоковом статусе страны

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Киеве не относятся серьезно к требованиям России о внеблоковом статусе Украины, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде".

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