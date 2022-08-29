В Киеве рассказали об отношении к требованиям о внеблоковом статусе страны

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Киеве не относятся серьезно к требованиям России о внеблоковом статусе Украины, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде".