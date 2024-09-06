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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Россия устала раздавать дотации в обмен на пустые обещания: Москва сажает Сухум на голодный паёк

Россия устала раздавать дотации в обмен на пустые обещания: Москва сажает Сухум на голодный паёк

В Госдуме назвали единственное условие присоединения Абхазии к России Решение о присоединении Абхазии к России может принимать только народ региона, а не его руководители.

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Комментарии
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Николай Артамонов
С целью налаживания хороших отношений с Грузией необходимо Абхазию &quot;передать&quot; обратно грузинским товарищам!!
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2 час.
Аудрюс
Может мне кто-нибудь скажет? А на кой они и еще некоторые, нам в составе РФ?  Нам бы сейчас с НОВЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ разобраться, а это очень большие средства! А мы еще дотируем Абхазию, Южную Асетию, Армению и еще ряд наших бывших... А не пора ли переходить на новый уровень в экономических отношениях с нашими соседями...
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2 час.
Кот Рыжый
Деньги любят счёт! Давно надо прекратить халяву! Ни кому, ни рубля! Они должны доказать свою полезность России и отрабатывать каждый рубль сполна! Ни кому ни  копейки не прощать! Ни каких долгов не списывать! Не могут отдать кредиты?! Землёй под  русские военные базы на 99 лет! Вот так будет полезно для России!
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1 час.

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