Россия устала раздавать дотации в обмен на пустые обещания: Москва сажает Сухум на голодный паёк

Аудрюс

Может мне кто-нибудь скажет? А на кой они и еще некоторые, нам в составе РФ? Нам бы сейчас с НОВЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ разобраться, а это очень большие средства! А мы еще дотируем Абхазию, Южную Асетию, Армению и еще ряд наших бывших... А не пора ли переходить на новый уровень в экономических отношениях с нашими соседями...