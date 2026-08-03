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Metro новости

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Власти Петербурга утвердили проект планировки территории для второго вестибюля "Приморской"

Власти Петербурга утвердили проект планировки территории для второго вестибюля "Приморской"

У станции метро "Приморская" в Северной столице построят второй вестибюль. Проект планировки и межевания территории для него утвердили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства в понедельник, 3 августа.

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