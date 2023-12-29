Политнавигатор Федеральные власти до последнего рассчитывали договориться с Киевом относительно имущества российского бизнеса на Украине, не трогая, при этом, украинскую собственность в Крыму.
Крым призывает начинать национализацию имущества Украины по всей России
Комментарии
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Валерий Бирюков
Опять будут "сопли жевать" - надо, надо, надо. Надо, как в своё время сделал президент Франции Де Голль в борьбе с коррупцией в органах юстиции: с первого числа УВОЛИЛ всех работников, начиная от мелкого клера и до министра, и набрал новых. В один день закрыть все бизнес-конторы, разогнать служащих и набрать новых, но после строжайшей проверки на связи с Хохлостаном. Я думаю, что на низовом уровне этих "ждунов" немного, а вот верхушки надо разогнать.
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