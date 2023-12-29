Крым призывает начинать национализацию имущества Украины по всей России

Валерий Бирюков

Опять будут "сопли жевать" - надо, надо, надо. Надо, как в своё время сделал президент Франции Де Голль в борьбе с коррупцией в органах юстиции: с первого числа УВОЛИЛ всех работников, начиная от мелкого клера и до министра, и набрал новых. В один день закрыть все бизнес-конторы, разогнать служащих и набрать новых, но после строжайшей проверки на связи с Хохлостаном. Я думаю, что на низовом уровне этих "ждунов" немного, а вот верхушки надо разогнать.