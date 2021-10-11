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Молдавия просит ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию

Молдавия просит ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию

Договориться с Евросоюзом о дополнительных поставках газа через Румынию в связи с сокращением поставок со стороны российского концерна «Газпром» планирует молдавское правительство.

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