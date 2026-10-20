Бывший сотрудник транспортной полиции признан виновным в координации нелегальной перевозки биоматериалов лабораторной службы «Хеликс» из Петербурга в Москву поездами «Сапсан» и приговорён к 4,5 годам колонии со штрафом в 2 миллиона рублей.