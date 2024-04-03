С 3 апреля по 17 мая 2024 года проходит Всероссийская олимпиада «Лица Сферума». Уже в четвертый раз при поддержке Минпросвещения России Сферум приглашает педагогов и учеников различных образовательных организаций.
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