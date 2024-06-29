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Царьград

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На трёх улицах в центре Нижнего Новгорода ограничат проезд

На трёх улицах в центре Нижнего Новгорода ограничат проезд

В Нижнем Новгороде с 1 июля будет ограничено движение транспорта на трёх улицах в центре города. Об этом говорится в пресс-релизе горадминистрации.

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