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Регионы России

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Официально начались съемки фильма по мотивам игры Watch Dogs

Официально начались съемки фильма по мотивам игры Watch Dogs

Съемки фильма по мотивам популярной видеоигры Ubisoft официально стартовали 3 июля. Режиссером фильма выступил Матье Тури, известный своими работами над фильмами "Выжившие", "Бегущий в лабиринте" и "Спуск в бездну".

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