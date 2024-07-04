Официально начались съемки фильма по мотивам игры Watch Dogs

Съемки фильма по мотивам популярной видеоигры Ubisoft официально стартовали 3 июля. Режиссером фильма выступил Матье Тури, известный своими работами над фильмами "Выжившие", "Бегущий в лабиринте" и "Спуск в бездну".
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