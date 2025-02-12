Во Франции обанкротилась старейшая компания по производству ружей

Французский производитель оружия Verney-Carron из Сент-Этьена объявил о своей неплатежеспособности и подал ходатайство о введении в отношении него процедуры банкротства, одновременно ведя переговоры с потенциальным покупателем, передает BFMTV.
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