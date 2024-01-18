Артиллерийское подразделение группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» воспользовалось РСЗО «Град» для того, чтобы уничтожить укрепрайон, в котором находились пехотные соединения нацистов Киева.
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