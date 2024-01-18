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Расчеты РСЗО «Град» уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском участке

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском участке

Артиллерийское подразделение группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» воспользовалось РСЗО «Град» для того, чтобы уничтожить укрепрайон, в котором находились пехотные соединения нацистов Киева.

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