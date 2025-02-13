Маск: США нужно заниматься своими делами, оставив проблемы другие стран им самим

США нужно заняться своими внутренними проблемами и перестать вмешиваться в дела других стран. Об этом заявил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск, выступая на Всемирном саммите правительств в Дубае, ОАЭ, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии