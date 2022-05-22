Страна и люди

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Украина: В бой идут уже «пиджаки»

Украина: В бой идут уже «пиджаки»

В «незалежной» взялись за бывших студентов, чтобы на смерть их бросить Дмитрий Родионов Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Материал комментируют: Иван Мезюхо   Лариса Шеслер На Украине под очередную волну мобилизации могут попасть выпускники военных кафедр.

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