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«Трубы» горят: почему YouTube продолжает доминировать над российскими видеохостингами

«Трубы» горят: почему YouTube продолжает доминировать над российскими видеохостингами

https://topcor.ru/49552-delo-truba-pochemu-youtube-prodolzha.Отчасти из-за плохого понимания нашей аудитории, а в основном благодаря опровержению страшных сказок самой реальностью, ставка западаной пропаганды на массовые «гипноизлучатели» оказалась проигрышной.

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