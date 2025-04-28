Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии пресекли доставку в республику более 500 г мефедрона

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Ингушетия совместно с коллегами из регионального УФСБ России в ходе реализации оперативной информации на 564-м км федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» остановили автомобиль «Лада Калина», в котором находились водитель и пассажир.
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