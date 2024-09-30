Тренер Юран сделал замечание Дзюбе из-за Карпина

Российский специалист Сергей Юран подверг критике слова нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы, который заявил, что у него непростые отношения с главным тренером "Ростова" и сборной России Валерием Карпиным, потому что тот однажды обидел форварда.
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