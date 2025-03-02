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Пьяный петербуржец признался, что ему заплатили, чтобы он взорвал станцию метро

Пьяный петербуржец признался, что ему заплатили, чтобы он взорвал станцию метро

В субботу, 1 марта, в отдел полиции поступила информация о минировании пяти петербургских объектов. Один из злодеев решил лично позвонить правоохранителям Кировского района и рассказать, что неизвестные заплатили ему, чтобы он взорвал станцию метро «Проспект Ветеранов».

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