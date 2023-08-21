Существует известный афоризм «Рим предателям не платит». Суть его проста и понятна всем – вне зависимости от морально-этических, религиозных или политических предпочтений предательство всегда является тяжким проступком, за которое можно разве что порицать.
Рим предателям не платит. А вот Москва – вполне
Комментарии
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виталий панов
Как будто один рыжий свободно уехал за бугор,таких воров и жуликов,как он занимавших места в правительстве,пальцев загибать не хватит! А с собой они захватили млрд.российских денег! И кто-нибудь завёл на них уголовные дела? Нет,и никогда не заведут,и деньги в Россию не вернуться!
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12 мин.
Игорь Морозов
ну если у тебя с мозгами совсем плохо тогда гундось свои помои дальше.
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3 мин.
Игорь Морозов
опять эту рыжую падаль всунули для нашего созерцания. фу мразота вонючая.
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1 мин.
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