Рим предателям не платит. А вот Москва – вполне

виталий панов

Как будто один рыжий свободно уехал за бугор,таких воров и жуликов,как он занимавших места в правительстве,пальцев загибать не хватит! А с собой они захватили млрд.российских денег! И кто-нибудь завёл на них уголовные дела? Нет,и никогда не заведут,и деньги в Россию не вернуться!