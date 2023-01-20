Зеленский раскритиковал Германию из-за позиции по танкам Leopard

«У нас люди умирают каждый день. Если у вас есть танки Leopard, то отдайте их нам», — сказал Зеленский<strong>Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал власти Германии за нерешительную позицию в вопросе поставок боевых танков Leopard 2.