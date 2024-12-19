Avia.pro - СМИ В последнее время тема сохранения идентичности и сплоченности внутри диаспоры становится особенно актуальной.
«Прошу своих земляков откликнуться»: глава азербайджанского объединения устроил перекличку земляков по всей России
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Он кто? Имбицил, малоумный или ...кто? О чём этот "мужчина якобы России" страдает и плачет то? О чём, дарагой ты ноешь? Езжайте все домой, на родину свою, там у вас всё прекрасно и мирно. Живите, кучкуйтесь и не надо друг за друга переживать и приписывать себя к чужой стране. Бред какой-то придумал и стонет, для кого? Считаю это большой привет ФСБ.
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2 час.
Александр Денисов
В "стаи" сбиваются... к чему бы это...а хорошо бы их на йух отправить... пущай летять...
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1 час.
леонид рыбаков
АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ ЭТО ТЕ ЖЕ ТУРКИ И НЕ УДИВЛЮСЬ ЕСЛИ ОКАЖЕТСЯ ЧТО ИМИ В ДИАСПОРАХ( мафия однозначно) ЗАПРАВЛЯЮТ или имеют влияние турецкие спец службы . Простые азербайджанцы могут и не догадываться но верхушка однозначна засланные и финансируются
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1 час.
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