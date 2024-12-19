«Прошу своих земляков откликнуться»: глава азербайджанского объединения устроил перекличку земляков по всей России

НК

Наталья Котельникова

Он кто? Имбицил, малоумный или ...кто? О чём этот "мужчина якобы России" страдает и плачет то? О чём, дарагой ты ноешь? Езжайте все домой, на родину свою, там у вас всё прекрасно и мирно. Живите, кучкуйтесь и не надо друг за друга переживать и приписывать себя к чужой стране. Бред какой-то придумал и стонет, для кого? Считаю это большой привет ФСБ.