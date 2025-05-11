Перемирие закончилось, "Герани" пошли по Украине: сводка с фронтов СВО на 11 мая

Перемирие, объявленное в честь Дня Победы, закончилось.После окончания объявленного перемирия ВКС и ракетные войска России возобновили удары по военным целям на Украине, пишет политик, экс-нардеп Верховной рады Олег Царёв в своём Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии