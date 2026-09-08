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В Национальном центре «Россия» впервые отметили День языков народов РФ

В Национальном центре «Россия» впервые отметили День языков народов РФ

В Национальном центре «Россия» впервые отметили День языков народов Российской Федерации. Праздник собрал более 150 участников: учителей русского и других языков народов России, представителей литературных клубов из Москвы и регионов.

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