Кадыров призвал чеченцев не превращать длинные бороды в «непонятную моду»

РБК По словам Кадырова, молодые чеченцы сделали длинные бороды и подвернутые брюки «непонятной модой», а некоторые женщины начали носить паранджу, несвойственную Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал молодых чеченских мужчин не превращать ношение бороды, которая является религиозным элементом в исламе, в элемент моды.
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