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Несекретные материалы

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FT: США и Евросоюз оказывают негласное давление на Иран, чтобы он «сдерживался» после атаки

FT: США и Евросоюз оказывают негласное давление на Иран, чтобы он «сдерживался» после атаки

Вместо того, чтобы приструнить Израиль, который смело наносит удары по территориям других государств, коллективный Запад пытается удержать одно из таких государств, подвергшихся атаке, от законного ответа.

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