Вместо того, чтобы приструнить Израиль, который смело наносит удары по территориям других государств, коллективный Запад пытается удержать одно из таких государств, подвергшихся атаке, от законного ответа.
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