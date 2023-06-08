Европейцы рассказали, каких отношений хотели бы с Россией: опрос

Большинство европейцев выступают за сохранение отношений с Россией, а часть — за вовзврат к полноценному сотрудничеству после завершения конфликта на Украине путем переговоров: об этом говорится в отчете Европейского совета по международным отношениям по итогам опроса общественного мнения.