Русская весна

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Европейцы рассказали, каких отношений хотели бы с Россией: опрос

Европейцы рассказали, каких отношений хотели бы с Россией: опрос

Большинство европейцев выступают за сохранение отношений с Россией, а часть — за вовзврат к полноценному сотрудничеству после завершения конфликта на Украине путем переговоров: об этом говорится в отчете Европейского совета по международным отношениям по итогам опроса общественного мнения.

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