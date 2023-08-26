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Почеттино на вопрос о защитнике «Челси» Сарре на пресс-конференции: «Кто?»

Почеттино на вопрос о защитнике «Челси» Сарре на пресс-конференции: «Кто?»

Вчера после матча с «Лутоном» (3:0) у тренера «Челси» спросили, куда пропал Маланг Сарр, который в прошлом сезоне играл за «Монако» на правах аренды.

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